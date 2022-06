Maturità 2022, ecco come funziona per gli studenti con il Covid: quando faranno le prove (Di martedì 21 giugno 2022) Il momento degli esami è arrivato. Uno dei momenti più importanti della vita. Si salutano le scuole superiori e si inizia la vera avventura. Tra ansia, emozione e un po’ di malinconia, questi saranno dei giorni memorabili. Purtroppo però dobbiamo ancora fare i conti con la pandemia e proprio per questo, per alcuni domani non sarà il primo giorno d’esami. Vediamo come funziona per chi ha il Covid. Leggi anche: Maturità 2022, domani la prima prova di italiano: consigli e cosa ripassare prove scritte e Covid: come funziona Finalmente, si torna in presenza. E nonostante la situazione pandemica sembra essere più ‘controllabile’, il virus circola ancora. Infatti proprio nell’ultima settimana i casi sono raddoppiati e questo ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 giugno 2022) Il momento degli esami è arrivato. Uno dei momenti più importanti della vita. Si salutano le scuole superiori e si inizia la vera avventura. Tra ansia, emozione e un po’ di malinconia, questi saranno dei giorni memorabili. Purtroppo però dobbiamo ancora fare i conti con la pandemia e proprio per questo, per alcuni domani non sarà il primo giorno d’esami. Vediamoper chi ha il. Leggi anche:, domani la prima prova di italiano: consigli e cosa ripassarescritte eFinalmente, si torna in presenza. E nonostante la situazione pandemica sembra essere più ‘controllabile’, il virus circola ancora. Infatti proprio nell’ultima settimana i casi sono raddoppiati e questo ha ...

