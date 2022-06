Maturità 2022, Cacciari: “Esame serve se è di qualità, così è una stupidaggine” (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – L’Esame di Maturità “attuale se lo abolisci, è lo stesso, è una tale stupidaggine”. così Massimo Cacciari commenta con l’Adnkronos il punto di vista del direttore editoriale di ‘Libero’, Vittorio Feltri, convinto che l’Esame vada abolito perché conta il percorso già fatto per arrivare all’ultimo anno. Tuttavia per Cacciari “se deve far fede solo il percorso che si fa per arrivare ad un Esame, allora andrebbero aboliti anche gli esami di Laurea. Che discorso è? Il punto è quale tipo di Esame si fa. Se gli esami sono tipo concorsi a quiz, allora meglio abolire tutto. E’ chiaro. Il tema, insomma, non è Esame sì o Esame no. E’ la qualità della prova che fa la differenza”. ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – L’di“attuale se lo abolisci, è lo stesso, è una tale”.Massimocommenta con l’Adnkronos il punto di vista del direttore editoriale di ‘Libero’, Vittorio Feltri, convinto che l’vada abolito perché conta il percorso già fatto per arrivare all’ultimo anno. Tuttavia per“se deve far fede solo il percorso che si fa per arrivare ad un, allora andrebbero aboliti anche gli esami di Laurea. Che discorso è? Il punto è quale tipo disi fa. Se gli esami sono tipo concorsi a quiz, allora meglio abolire tutto. E’ chiaro. Il tema, insomma, non èsì ono. E’ ladella prova che fa la differenza”. ...

