Maturità 2022 al via, oggi la prova di italiano (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – Maturità 2022 al via. oggi, mercoledì 21 giugno, alle 8.30 i 539.678 maturandi dovranno affrontare la prima prova scritta degli Esami di Stato, quella di italiano. Prima prova, ricorda il portale Skuola.net, predisposta interamente dal Ministero dell’Istruzione: ciò significa che le tracce saranno uguali per tutti gli istituti sul territorio nazionale. Nello specifico, la prova sarà composta da sette tracce corrispondenti a tre tipologie di compito: analisi del testo, testo argomentativo, tema di attualità. La prova avrà un valore di soli 15 punti a fronte dei 20 originari pre-pandemia. I maturandi avranno a disposizione 6 ore, un vocabolario, fogli (rigorosamente forniti dalla commissione) e penne. Sarà possibile consegnare il compito ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) –al via., mercoledì 21 giugno, alle 8.30 i 539.678 maturandi dovranno affrontare la primascritta degli Esami di Stato, quella di. Prima, ricorda il portale Skuola.net, predisposta interamente dal Ministero dell’Istruzione: ciò significa che le tracce saranno uguali per tutti gli istituti sul territorio nazionale. Nello specifico, lasarà composta da sette tracce corrispondenti a tre tipologie di compito: analisi del testo, testo argomentativo, tema di attualità. Laavrà un valore di soli 15 punti a fronte dei 20 originari pre-pandemia. I maturandi avranno a disposizione 6 ore, un vocabolario, fogli (rigorosamente forniti dalla commissione) e penne. Sarà possibile consegnare il compito ...

Pubblicità

zazoomblog : Maturità 2022 al via oggi la prova di italiano - #Maturità #prova #italiano - lifestyleblogit : Maturità 2022 al via, oggi la prova di italiano - - ledicoladelsud : Maturità 2022 al via, oggi la prova di italiano - TV7Benevento : Maturità 2022 al via, oggi la prova di italiano - - LocalPage3 : Maturità 2022 al via, oggi la prova di italiano -