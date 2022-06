Matteo Renzi a Bergamo: “Noi al 2%?Ma siamo l’ago della bilancia” (Di martedì 21 giugno 2022) Bergamo. Ha scalato le classifiche con il libro “Il mostro”, un volume di poco meno di 200 pagine in cui lui, Matteo Renzi, racconta i dettagli di Open, l’indagine che lo ha messo sotto accusa insieme alla sua famiglia e ai suoi amici. E ora il leader di Italia Viva, è arrivato a Bergamo, nella serata di lunedì, in Piazzale Alpini, per raccontare la sua opera e, come li definisce lui, “atti e fatti”. Ma non prima di aver messo l’accento su tutta una serie di questioni legate alla politica italiana, a quella internazionale, alla crisi energetica, a quella sanitaria, al ruolo della Russia in occidente e nel mondo e alla guerra in Ucraina. E lo fa con la solita ironia e dialettica che da sempre lo contraddistinguono, prendendo in giro i suoi avversari politici, usando spesso la metafora di Totò, mandando ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 giugno 2022). Ha scalato le classifiche con il libro “Il mostro”, un volume di poco meno di 200 pagine in cui lui,, racconta i dettagli di Open, l’indagine che lo ha messo sotto accusa insieme alla sua famiglia e ai suoi amici. E ora il leader di Italia Viva, è arrivato a, nella serata di lunedì, in Piazzale Alpini, per raccontare la sua opera e, come li definisce lui, “atti e fatti”. Ma non prima di aver messo l’accento su tutta una serie di questioni legate alla politica italiana, a quella internazionale, alla crisi energetica, a quella sanitaria, al ruoloRussia in occidente e nel mondo e alla guerra in Ucraina. E lo fa con la solita ironia e dialettica che da sempre lo contraddistinguono, prendendo in giro i suoi avversari politici, usando spesso la metafora di Totò, mandando ...

