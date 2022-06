Matt Turner, legato all’Arsenal, si rifiuta di firmare la maglia del tifoso del Tottenham (Di martedì 21 giugno 2022) 2022-06-21 00:20:04 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Di Conor Laird Pubblicato: 20 giugno 2022 23:20Ultimo aggiornamento: 20 giugno 2022 23:39 Un video del portiere dell’Arsenal in arrivo Matt Turner che è venuto alla ribalta online lunedì porterà senza dubbio un sorriso collettivo sui volti dei fedeli dei Gunners. Ciò arriva dopo che il 27enne ha reso chiaro il suo impegno per la metà rossa del nord di Londra. Domenica sera Turner, destinato a fare da riserva ad Aaron Ramsdale nella squadra di Mikel Arteta la prossima stagione, ha giocato la sua ultima partita con i colori della Rivoluzione del New England. Dopo il fischio finale della vittoria per 2-1 sul Minnesota United, il nazionale statunitense, a sua volta, si è preso del tempo per mostrare il suo ... Leggi su justcalcio (Di martedì 21 giugno 2022) 2022-06-21 00:20:04 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Di Conor Laird Pubblicato: 20 giugno 2022 23:20Ultimo aggiornamento: 20 giugno 2022 23:39 Un video del portiere dell’Arsenal in arrivoche è venuto alla ribalta online lunedì porterà senza dubbio un sorriso collettivo sui volti dei fedeli dei Gunners. Ciò arriva dopo che il 27enne ha reso chiaro il suo impegno per la metà rossa del nord di Londra. Domenica sera, destinato a fare da riserva ad Aaron Ramsdale nella squadra di Mikel Arteta la prossima stagione, ha giocato la sua ultima partita con i colori della Rivoluzione del New England. Dopo il fischio finale della vittoria per 2-1 sul Minnesota United, il nazionale statunitense, a sua volta, si è preso del tempo per mostrare il suo ...

