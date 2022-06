Mario, 35 anni, in Spagna per trovare lavoro ma trova solo la morte (Di martedì 21 giugno 2022) Un uomo di 35 anni di origine sarda, in Spagna per lavoro, è morto mentre stava rientrando a casa dopo aver finito il turno. Aveva appena finito il turno di lavoro presso il ristorante di Palma De Maiorca, dove si era trasferito in cerca di fortuna e di un futuro più sereno. Mario Decandia, 35enne gallurese, in Spagna ha trovato la morte. Nella notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 giugno il cameriere è stato travolto e ucciso da un’auto della Polizia del posto nella zona del Passeig Sagrera. Per cause da accertare la vettura delle Forze dell’Ordine ha investito tre passanti. Stando alle prime informazioni emerse nelle ultime ore il giovane aveva da poco terminato il turno di lavoro in un ristorante poco distante dal ... Leggi su formatonews (Di martedì 21 giugno 2022) Un uomo di 35di origine sarda, inper, è morto mentre stava rientrando a casa dopo aver finito il turno. Aveva appena finito il turno dipresso il ristorante di Palma De Maiorca, dove si era trasferito in cerca di fortuna e di un futuro più sereno.Decandia, 35enne gallurese, inhato la. Nella notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 giugno il cameriere è stato travolto e ucciso da un’auto della Polizia del posto nella zona del Passeig Sagrera. Per cause da accertare la vettura delle Forze dell’Ordine ha investito tre passanti. Stando alle prime informazioni emerse nelle ultime ore il giovane aveva da poco terminato il turno diin un ristorante poco distante dal ...

