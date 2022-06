“Marine Le Pen ha vinto perché ha saputo parlare al popolo”: l’analisi dell’esperto francese (Di martedì 21 giugno 2022) Parigi, 21 giu – Fatto il presidente, bisognava fare il parlamento. Soltanto che Sua Arroganza, riconfermato all’Eliseo più per timori antisovranisti che non per genuine simpatie popolari, non aveva fatto i conti con l’oste. E la mescita servita al marito di Brigitte è di quelle che vanno di traverso: niente maggioranza assoluta, trionfo per il neocomunista Mélenchon e record storico per Marine Le Pen. Difficile per la presidente del Rassemblement national, uscito rafforzato dalle elezioni legislative, non esprimere tutta la propria soddisfazione: «Il popolo ha parlato, abbiamo fatto di Macron un presidente di minoranza». Il segreto della vittoria di Marine Le Pen Già, il popolo. Che sarà anche formato dai «deplorevoli» (H. Clinton), dagli «sdentati» (Hollande) e dalla «gente sudata» (Carofiglio), ma rimane ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 giugno 2022) Parigi, 21 giu – Fatto il presidente, bisognava fare il parlamento. Soltanto che Sua Arroganza, riconfermato all’Eliseo più per timori antisovranisti che non per genuine simpatie popolari, non aveva fatto i conti con l’oste. E la mescita servita al marito di Brigitte è di quelle che vanno di traverso: niente maggioranza assoluta, trionfo per il neocomunista Mélenchon e record storico perLe Pen. Difficile per la presidente del Rassemblement national, uscito rafforzato dalle elezioni legislative, non esprimere tutta la propria soddisfazione: «Ilha parlato, abbiamo fatto di Macron un presidente di minoranza». Il segreto della vittoria diLe Pen Già, il. Che sarà anche formato dai «deplorevoli» (H. Clinton), dagli «sdentati» (Hollande) e dalla «gente sudata» (Carofiglio), ma rimane ...

