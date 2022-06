Mané Bayern: il giocatore sta svolgendo le visite mediche (Di martedì 21 giugno 2022) Lewandowski è ormai deciso: “La mia storia al Bayern è finita, non voglio più giocare lì”, “qualcosa è morto in me, voglio solo andarmene”, e questo apre le porte all’arrivo di Sadio Mané. Si avvicina quindi ufficialmente alla conclusione l’era di Mané al Liverpool. L’attaccante Senegalese sarà presto infatti un nuovo giocatore del Bayern Monaco e sta effettuando le visite mediche. Il Bayern Monaco flirta con Mane’ per sostituire Lewandosky Mané Bayern: il giocatore è vicino all’ufficialità Sadio Mané è arrivato in città per sostenere le visite mediche. Mané, racconta Gianluca Di Marzio è arrivato stamattina insieme al ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 21 giugno 2022) Lewandowski è ormai deciso: “La mia storia alè finita, non voglio più giocare lì”, “qualcosa è morto in me, voglio solo andarmene”, e questo apre le porte all’arrivo di Sadio. Si avvicina quindi ufficialmente alla conclusione l’era dial Liverpool. L’attaccante Senegalese sarà presto infatti un nuovodelMonaco e sta effettuando le. IlMonaco flirta con Mane’ per sostituire Lewandosky: ilè vicino all’ufficialità Sadioè arrivato in città per sostenere le, racconta Gianluca Di Marzio è arrivato stamattina insieme al ...

DiMarzio : #BayernMonaco, è arrivato #Mané: mercoledì la presentazione ufficiale - GoalItalia : Successi, goal storici, trofei ?? Sadio Mané lascia il Liverpool e Jürgen Klopp con una valigia carica di ricordi i… - DiMarzio : .@FCBayern, pronta offerta per #Mané del @LFC: le cifre - sportli26181512 : Bayern monaco, oggi arriva Mané: Sadio Mané è in procinto di iniziare la sua nuova avventura al Bayern Monaco. Il n… - aghielmo : @AlfredoPedulla Mane' al Bayern va a 0? era in scadenza? -