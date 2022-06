Mandragora tra Juve | Torino e Fiorentina | la situazione

(Di martedì 21 giugno 2022)tra: il punto sul futuro del centrocampista Il futuro di Rolandoresta incerto. Ilaveva tempo fino al 17 giugno per sfruttare l’opzione di riscatto presente nell’accordo con laa 14 milioni di euro, ma ha deciso di non esercitarla. I granata restano però in corsa per il giocatore. Il centrocampista è anche nella lista dellacome sostituto di Torreira, ma ad oggi non risultano contatti. Lo riportantusNews24.com. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CosaInTendenza : Alle 17:39 Mandragora con 452 tweet è entrato nelle tendenze Italia alla posizione 32 Tweet tra i più popolari per… - MomentiCalcio : #Fiorentina, quei nomi che scontentano i tifosi: tra #MilinkovicSavic il portiere e #Mandragora… - ZonaBianconeri : RT @GabryOnc: Accordo ormai imminente tra la #Juventus e la #Fiorentina per il trasferimento a titolo definitivo di Rolando #Mandragora ai… - CosaInTendenza : Alle 16:56 Mandragora con 415 tweet è entrato nelle tendenze Italia alla posizione 27 Tweet tra i più popolari per… - GabryOnc : Accordo ormai imminente tra la #Juventus e la #Fiorentina per il trasferimento a titolo definitivo di Rolando… -

Commenta per primo Da settimane ormai prosegue la trattativail Torino e la Juventus per Rolando: i termini per esercitare la clausola del riscatto del centrocampista sono scaduti ma la società granata non si è arresa e spera di poter avere ...TORINO. Rolandotorna (per ora) alla Juventus. Non ha prodotto risultati l'incontroil Torino e il club bianconero riguardo il futuro del play. I granata non hanno esercitato l'opzione di acquisto ...Presente all'evento per i 50 anni di Alberto Malusci, l'ex viola Daniele Amerini ha parlato ai media presenti all'evento, tra cui anche Firenzeviola.it. Finalmente dopo ...Atteso a breve l'annuncio del prolungamento del contratto col tecnico. La dirigenza sembra aver individuato nel centrocampista napoletano, in uscita dal Torino, l'erede di Lucas Torreira ...