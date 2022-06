Malattie rare: contro Sla oltre 14 mln investiti in 12 anni da Arisla per ricerca (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos Salute) - Dal 2009 ad oggi Arisla ha investito oltre 14 milioni di euro in attività di ricerca contro la Sla, finanziando 92 progetti in diversi ambiti di studio, (base, preclinica e traslazionale, clinica e tecnologica), di cui 18 attualmente in corso, e supportando 139 ricercatori selezionati attraverso l'emissione di 14 bandi competitivi. E la selezione del 15esimo bando è in corso. Lo ricorda, in una nota, l'Arisla, Fondazione italiana di ricerca sulla Sla che aderisce allo ‘Sla global day', oggi in tutto il mondo, offrendo un quadro della ricerca italiana sulla malattia, attraverso un'analisi dei dati raccolti in 12 anni di finanziamento di progetti scientifici di eccellenza. La Fondazione, ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos Salute) - Dal 2009 ad oggiha investito14 milioni di euro in attività dila Sla, finanziando 92 progetti in diversi ambiti di studio, (base, preclinica e traslazionale, clinica e tecnologica), di cui 18 attualmente in corso, e supportando 139tori selezionati attraverso l'emissione di 14 bandi competitivi. E la selezione del 15esimo bando è in corso. Lo ricorda, in una nota, l', Fondazione italiana disulla Sla che aderisce allo ‘Sla global day', oggi in tutto il mondo, offrendo un quadro dellaitaliana sulla malattia, attraverso un'analisi dei dati raccolti in 12di finanziamento di progetti scientifici di eccellenza. La Fondazione, ...

