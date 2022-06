Malato di cancro da bambino, Oscar realizza il suo sogno di salvare gli altri e diventa medico (Di martedì 21 giugno 2022) “Una volta che hai affrontato una malattia grave come il cancro, possiedi tanta empatia. Capirai meglio cosa stanno passando i tuoi pazienti” ha dichiarato il medico. Era solo un bambino quando gli è stato diagnosticato un cancro al fegato al terzo stadio, una diagnosi terribile che lo ha costretto a trascorrere gran parte della sua infanzia tra ospedali e centro medici. Un lungo percorso dove fondamentale è stato il rapporto con i tanti dottori e infermieri che lo hanno tenuto in cura. Un legame che si è rivelato decisivo per portarlo alla guarigione ma anche per il suo futuro visto che Oscar Oglina da quel momento ha sempre sognato di diventare un medico per aiutare gli altri e ora ci è riuscito laureandosi in Medicina. Il giovane ha ... Leggi su howtodofor (Di martedì 21 giugno 2022) “Una volta che hai affrontato una malattia grave come il, possiedi tanta empatia. Capirai meglio cosa stanno passando i tuoi pazienti” ha dichiarato il. Era solo unquando gli è stato diagnosticato unal fegato al terzo stadio, una diagnosi terribile che lo ha costretto a trascorrere gran parte della sua infanzia tra ospedali e centro medici. Un lungo percorso dove fondamentale è stato il rapporto con i tanti dottori e infermieri che lo hanno tenuto in cura. Un legame che si è rivelato decisivo per portarlo alla guarigione ma anche per il suo futuro visto cheOglina da quel momento ha sempre sognato dire unper aiutare glie ora ci è riuscito laureandosi in Medicina. Il giovane ha ...

