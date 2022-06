“Mai successo”. Malore per Aurora Ramazzotti: la foto e come sta adesso (Di martedì 21 giugno 2022) Aurora Ramazzotti Malore. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non si è sentita bene durante un’uscita milanese con la sua amica Sara Daniele (la figlia di Pino, ndr) e tornata a casa ha raccontato tutto tra le Storie di Instagram e mostrato anche la foto di quando praticamente è “quasi svenuta”. “Siamo andate sui Navigli. 40 gradi con scirocco africano – ha raccontato Aurora Ramazzotti dopo il Malore sui social – Ho avuto per la prima volta un calo di pressione e sono quasi svenuta. Ringrazio molto i ragazzi del Mag per avermi aiutata. Gambe su, acqua con zucchero e mi sono ripresa”. Aurora Ramazzotti Malore: cosa è successo e come sta La ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 giugno 2022). La figlia di Michelle Hunziker ed Erosnon si è sentita bene durante un’uscita milanese con la sua amica Sara Daniele (la figlia di Pino, ndr) e tornata a casa ha raccontato tutto tra le Storie di Instagram e mostrato anche ladi quando praticamente è “quasi svenuta”. “Siamo andate sui Navigli. 40 gradi con scirocco africano – ha raccontatodopo ilsui social – Ho avuto per la prima volta un calo di pressione e sono quasi svenuta. Ringrazio molto i ragazzi del Mag per avermi aiutata. Gambe su, acqua con zucchero e mi sono ripresa”.: cosa èsta La ...

