“Ma non ti vergogni?”. Chiara Ferragni mai così spinta, massacro di critiche per la foto esagerata (Di martedì 21 giugno 2022) Chiara Ferragni completamente nuda su Instagram. Già, avete letto bene, la regina dei social anche stavolta stupisce. E lo fa con una foto che, ca va sans dire, ha già fatto il pieno di like, con quasi 400mila mi piace e commenti entusiasti. Chiara si trova in una vasca da bagno, tiene in mano un bicchiere di vino ed è nuda, totalmente nuda. Solo un po’ di schiuma le copre le parti intime. Didascalia al post: “This is the mood”. Sono tantissimi i follower ad approvare: “Assurda”, “Iconica”, “Queen” e “So beautiful” sono solo alcuni dei commenti. Ma c’è, come sempre, anche chi la critica, pochi a dir la verità. Intanto lei se la gode e proprio recentemente è arrivata una bella notizia che la riguarda. Chiara Ferragni sarà infatti al fianco di Amadeus per condurre la prima e l’ultima ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 giugno 2022)completamente nuda su Instagram. Già, avete letto bene, la regina dei social anche stavolta stupisce. E lo fa con unache, ca va sans dire, ha già fatto il pieno di like, con quasi 400mila mi piace e commenti entusiasti.si trova in una vasca da bagno, tiene in mano un bicchiere di vino ed è nuda, totalmente nuda. Solo un po’ di schiuma le copre le parti intime. Didascalia al post: “This is the mood”. Sono tantissimi i follower ad approvare: “Assurda”, “Iconica”, “Queen” e “So beautiful” sono solo alcuni dei commenti. Ma c’è, come sempre, anche chi la critica, pochi a dir la verità. Intanto lei se la gode e proprio recentemente è arrivata una bella notizia che la riguarda.sarà infatti al fianco di Amadeus per condurre la prima e l’ultima ...

BurgisRic : RT @BurgisRic: @matteosalvinimi Si vergogni anche lei Draghi va mandato a casa Farete una fine anche voi senza se e senza Ma Pensare che… - BurgisRic : @matteosalvinimi Si vergogni anche lei Draghi va mandato a casa Farete una fine anche voi senza se e senza Ma Pen… - andi_ndr1 : @CarloCalenda @MarcoRizzoPC @Rob74989298 Ma come si permette di usare certi toni? Si vergogni menagramo che non è altro! - silviomu : @matteorenzi ma non doveva sparire dalla politica? Si vergogni - Antonio10urbi : @CarloCalenda @MarcoRizzoPC @Rob74989298 Tu? Tu ci spieghi come fare le cose? Tu che parli di energia e scuola??? C… -