M5S verso scissione e addio Di Maio

(Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – La storia di Luigi Dinel Movimento 5 Stelle sembra ormai giunta ai titoli di coda. Nelle prossime ore il ministro degli Esteri dovrebbe formalizzare il suo, portandosi dietro le sue truppe. Lo scouting dei ‘dimaiani’ per costituire una nuova compagine parlamentare si è intensificato, di molto, tra ieri e oggi: “Telefoni roventi, stanno provando a sondare tutti…”, confida un eletto grillino all’Adnkronos. Alla Camera il nuovo gruppo plasmato dal titolare della Farnesina sarebbe già pronto: “Il numero esatto dei componenti ancora non c’è perché potrebbero aggiungersi ulteriori indecisi dell’ultima ora ma penso che nel pomeriggio avremo il numero definitivo”, spiega un deputato ‘dimaiano’. Secondo fonti ‘contiane’ sarebbero tutt’al più una ventina, massimo venticinque gli eletti intenzionati a seguire Di...

...media col Governo/ Penultimatum di Conte "DI MAIO HA IL MANDATO DI DOVER AFFOSSAREDA ... La linea di Di Maio si è spostata sempre piùDraghi da quando Conte ha preso la leadership dei ...Di Maio fuori dal'Non lo so, sono in difficolta' per la stima e l'amicizia che portoLuigi, ma deve accettare che nel Movimento c'e' un solo presidente, non ci possono essere due ...