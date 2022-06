M5S | verso riunione Di Maio con nuovi gruppi già stasera

Leggi su iltempo

(Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, Luigi Dipotrebbe riunire i parlamentari pronti a seguirlo, e a formarealla Camera e al Senato, già in serata. "Ci stiamo organizzando, ma c'è l'idea di fare il punto già nelle prossime ore...", conferma un 'dimaiano' di peso. Intanto cresce l'attesa per una possibile conferenza stampa, in cui l'ex capo politico del Movimento dovrebbe ufficializzare il suo addio.