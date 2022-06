M5S: sulla risoluzione Conte strologa e Di Maio vince. Grillo bacchetta tutti: «Si parli con onestà» (Di martedì 21 giugno 2022) Il solito Giuseppe Conte. Con il solito bla bla bla di propositi coniugati al futuro e perciò quasi mai onorati. Sembrava volesse spaccare il mondo sulla risoluzione pro-Ucraina che il Parlamento si accinge a votare e invece anche in questo caso ha innestato la retromarcia, lasciando campo libero a Luigi Di Maio. La sostanza è questa. Il resto è tutta fuffa parolaia montata ad arte per nascondere la sconfitta. Giuseppi, si sa, non teme rivali quando si tratta di sfoggiare l’eloquio del leguleio. È convinto che attraverso il bla bla bla gli riesca di spacciare il surrogato per l’originale. Ricordate? Si era arditamente attestato a difesa del voto parlamentare sulla risoluzione. Ora invece rincula sulla «costante informativa» alle Camere da parte del ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 giugno 2022) Il solito Giuseppe. Con il solito bla bla bla di propositi coniugati al futuro e perciò quasi mai onorati. Sembrava volesse spaccare il mondopro-Ucraina che il Parlamento si accinge a votare e invece anche in questo caso ha innestato la retromarcia, lasciando campo libero a Luigi Di. La sostanza è questa. Il resto è tutta fuffa parolaia montata ad arte per nascondere la sconfitta. Giuseppi, si sa, non teme rivali quando si tratta di sfoggiare l’eloquio del leguleio. È convinto che attraverso il bla bla bla gli riesca di spacciare il surrogato per l’originale. Ricordate? Si era arditamente attestato a difesa del voto parlamentare. Ora invece rincula«costante informativa» alle Camere da parte del ...

Pubblicità

Mov5Stelle : Il Consiglio Nazionale del MoVimento 5 Stelle si è riunito per un aggiornamento sulla situazione politica internazi… - fattoquotidiano : Gubitosa (M5S): “Dire che Movimento è antiatlantista è una falsità. Chi afferma il contrario getta fango sulla nost… - Agenzia_Ansa : È convocato per stasera il Consiglio nazionale del Movimento Cinque Stelle. All'ordine del giorno la discussione su… - Agenzia_Ansa : È in corso su zoom una riunione del Consiglio nazionale del M5s, convocata d'urgenza per affrontare gli ultimi nodi… - RobertoLocate14 : RT @jacopo_iacoboni: Il tema odierno imho non è l’implosione del M5S, e neanche l’atlantismo di Di Maio, il tema è questa domanda: perché… -