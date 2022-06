M5S | Restiamo nel governo | voci malevole su di noi

Leggi su iltempo

(Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "Il M5S smentisce categoricamente le indiscrezioni circa una sua uscita dal". Così in una nota ufficiale il M5S. "Oggi il M5S ha lavorato sino all'ultimo minuto, nell'interesse di tutti i cittadini, per ottenere nella risoluzione votata dal Parlamento un chiaro riferimento alla necessità di perseguire un'escalation diplomatica, non militare e un più ampio coinvolgimento del Parlamento in ordine agli indirizzi che verranno decisi nei più rilevanti summit internazionali sul conflitto ucraino. Il costante impegno che abbiamo dedicato a elaborare la risoluzione è la smentita più forte alledi una nostra uscita dal, che in queste ore sta malevolmente circolando", si legge.