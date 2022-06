**M5S: Renzi, 'scomparsi come previsto, ora torniamo alla politica'** (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "Oggi finisce la storia del Movimento 5 Stelle. È stata una esperienza politica che noi abbiamo combattuto perché secondo noi faceva male al Paese. Ma adesso che il grillismo è scomparso, come avevamo previsto, basta così. Non parliamone più. torniamo alle cose serie, torniamo alla politica".Così Matteo Renzi su Fb. Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "Oggi finisce la storia del Movimento 5 Stelle. È stata una esperienzache noi abbiamo combattuto perché secondo noi faceva male al Paese. Ma adesso che il grillismo è scomparso,avevamo, basta così. Non parliamone più.alle cose serie,".Così Matteosu Fb.

