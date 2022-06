M5S, l’attacco di Renzi: «Sono finiti, si stanno dividendo per capire chi entrerà in parlamento» – Il video (Di martedì 21 giugno 2022) «Sono finiti». Così capitola il leader di Italia Viva Matteo Renzi sulla condizione del Movimento 5 Stelle, spaccato dai dissidi interni. Tra i motivi di scontro all’interno del M5S, dove in queste ore si ipotizza l’addio di Luigi Di Maio e la nascita di un nuovo gruppo parlamentare, c’è quello del limite del secondo mandato, che rischia di lasciare a casa tanti esponenti storici, tra cui il presidente della Camera Roberto Fico e e l’ex Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Proprio su questo è intervenuto Renzi a margine del convegno L’indipendenza energetica per le competitività in Italia a Roma: «È una discussione imbarazzante e ridicola. Si stanno dividendo per capire chi rientra in parlamento la prossima volta. È l’epilogo del Movimento 5 ... Leggi su open.online (Di martedì 21 giugno 2022) «». Così capitola il leader di Italia Viva Matteosulla condizione del Movimento 5 Stelle, spaccato dai dissidi interni. Tra i motivi di scontro all’interno del M5S, dove in queste ore si ipotizza l’addio di Luigi Di Maio e la nascita di un nuovo gruppo parlamentare, c’è quello del limite del secondo mandato, che rischia di lasciare a casa tanti esponenti storici, tra cui il presidente della Camera Roberto Fico e e l’ex Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Proprio su questo è intervenutoa margine del convegno L’indipendenza energetica per le competitività in Italia a Roma: «È una discussione imbarazzante e ridicola. Siperchi rientra inla prossima volta. È l’epilogo del Movimento 5 ...

