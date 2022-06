M5s, la conferenza stampa di Luigi Di Maio: segui la diretta (Di martedì 21 giugno 2022) Luigi Di Maio ha convocato un punto stampa all’Hotel Sina Bernini Bristol, a Roma, a partire dalle 21.15. Al centro dell’incontro coi giornalisti, la scissione dal Movimento 5 stelle. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022)Diha convocato un puntoall’Hotel Sina Bernini Bristol, a Roma, a partire dalle 21.15. Al centro dell’incontro coi giornalisti, la scissione dal Movimento 5 stelle. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è stato ricevuto in serata al Quirinale dal capo dello Stato Sergio Mattarel… - GabriellaMan : RT @simocanettieri: 'Siamo 62, tutti ex M5s', dicono i dimaiani in attesa della conferenza stampa del ministro degli Esteri, qui all'hotel… - darioderrico : RT @Agenzia_Ansa: Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è stato ricevuto in serata al Quirinale dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Al… - fmarengo5912 : RT @Agenzia_Ansa: Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è stato ricevuto in serata al Quirinale dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Al… - paceinguerra : RT @Agenzia_Ansa: Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è stato ricevuto in serata al Quirinale dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Al… -