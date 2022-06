M5S, Ferrara: che fine ha fatto riqualificazione Parco Willy a Ostia? (Di martedì 21 giugno 2022) Roma – “Che fine ha fatto la riqualificazione del Parco Willy Ferrero a piazza Lorenzo Gasparri, nella parte nuova di Ostia? Eppure, in data 30 settembre 2020, ho presentato un emendamento con cui sono stati stanziati 630 mila euro per la realizzazione di Pump Track e la riqualificazione del Parco.” “I fondi sono stati impegnati nell’anno successivo dalla nostra Amministrazione e vi è stata la presentazione del progetto definitivo, approvato subito dopo dalla Giunta municipale. L’arrivo della nuova Giunta Falconi ha, di colpo, rovinato ogni cosa. L’iter è completamente fermo, i fondi stanziati rischiano di andare in fumo e quelle poche cose portate avanti sono sbagliate”. Lo dichiara, in una nota, il vicepresidente dell’Assemblea Capitolina e ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 giugno 2022) Roma – “ChehaladelFerrero a piazza Lorenzo Gasparri, nella parte nuova di? Eppure, in data 30 settembre 2020, ho presentato un emendamento con cui sono stati stanziati 630 mila euro per la realizzazione di Pump Track e ladel.” “I fondi sono stati impegnati nell’anno successivo dalla nostra Amministrazione e vi è stata la presentazione del progetto definitivo, approvato subito dopo dalla Giunta municipale. L’arrivo della nuova Giunta Falconi ha, di colpo, rovinato ogni cosa. L’iter è completamente fermo, i fondi stanziati rischiano di andare in fumo e quelle poche cose portate avanti sono sbagliate”. Lo dichiara, in una nota, il vicepresidente dell’Assemblea Capitolina e ...

