M5S, Ferrara: bene acquisto ecocompattatori Città Metropolitana Roma (Di martedì 21 giugno 2022) Roma – “La Città Metropolitana di Roma Capitale fa un passo avanti verso un futuro sostenibile. Grazie al nostro lavoro in sede di bilancio, diversi Comuni dell’area Metropolitana potranno acquistare degli ecocompattatori per il riciclo di bottiglie in PET. L’idea nasce dall’esperienza Romana avviata sotto la sindacatura Raggi: nella Capitale le macchinette mangiaplastica sono state piazzate alle metro e nei mercati rionali, e premiavano il corretto conferimento dei recipienti con sconti sul trasporto pubblico o sulla spesa.” “Unita a una buona campagna informativa, quest’iniziativa ha portato a riciclare ben 6 milioni di bottiglie in 2 anni. Adesso tocca a tanti Comuni del nostro territorio, come per esempio Fiumicino, con i suoi 27.000 euro stanziati per ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 giugno 2022)– “LadiCapitale fa un passo avanti verso un futuro sostenibile. Grazie al nostro lavoro in sede di bilancio, diversi Comuni dell’areapotranno acquistare degliper il riciclo di bottiglie in PET. L’idea nasce dall’esperienzana avviata sotto la sindacatura Raggi: nella Capitale le macchinette mangiaplastica sono state piazzate alle metro e nei mercati rionali, e premiavano il corretto conferimento dei recipienti con sconti sul trasporto pubblico o sulla spesa.” “Unita a una buona campagna informativa, quest’iniziativa ha portato a riciclare ben 6 milioni di bottiglie in 2 anni. Adesso tocca a tanti Comuni del nostro territorio, come per esempio Fiumicino, con i suoi 27.000 euro stanziati per ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Ucraina, Ferrara (M5s) a Draghi: “Sull’invio di nuove armi il Parlamento venga coinvolto in modo costante” - paceinguerra : RT @la_kuzzo: Proposta del senatore #M5S Ferrara per risolvere la crisi ucraina: il superbonus al 110 per cento. Cose da pazzi - Progen20 : RT @FPanunzi: Ferrara (M5s) mette in guardia contro il Paese che oggi minaccia la pace: la Lituania - bravimabasta : RT @la_kuzzo: Proposta del senatore #M5S Ferrara per risolvere la crisi ucraina: il superbonus al 110 per cento. Cose da pazzi - gjscco : RT @1971Mtgz: #La7 è una TV fantastica, hanno fatto sentire quasi per intero l'intervento di #RenziFaiSchifo che vale lo 0,1% e hanno dedic… -