M5S, 'effetto Di Maio' in Campania (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – Si prevedono ripercussioni anche in Campania dalla fuoriuscita dal Movimento 5 Stelle e la nascita di gruppi parlamentari legati al ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Nella regione d'origine di Di Maio, che alle elezioni politiche del 2018 ha attribuito al Movimento percentuali in certi casi "bulgare", il M5S è in maggioranza in Consiglio comunale di Napoli, a sostegno del sindaco Gaetano Manfredi, mentre in Consiglio regionale della Campania il gruppo consiliare del M5S è composto da 6 consiglieri, tra i quali la vicepresidente del Consiglio Valeria Ciarambino, fedelissima del ministro degli Esteri e sua concittadina. Sia in Campania che a Napoli, alla luce di quanto sta avvenendo a livello nazionale nel Movimento 5 Stelle, i gruppi consiliari pentastellati dovrebbero scindersi in due componenti, con i "dimaiani" da ...

