M5S | ecco la nuova bomba riguardante Luigi Di Maio

Secondo ultime voci, Luigi Di Maio è pronto a lasciare il Movimento 5 Stelle. Il politico fonderà un gruppo autonomo Un atto di scissione. Il Movimento 5 Stelle era già in balia di rotte diverse da diverso tempo, fin da quando Giuseppe Conte ha intrapreso la guida del partito. Luigi Di Maio è pronto a lasciare, e sta già iniziando a promuovere una raccolta firme per formare gruppi autonomi nella Camera e nel Senato. La nuova formazione politica si chiamerà "Insieme Per Il Futuro". Uno dei primi addii del M5S sarà, quasi sicuramente, quello del deputato della Commissione Agricoltura, Filippo Gallinella. Lo scouting per quel che riguarda il nuovo partito si è intensificato molto negli scorsi giorni. Un eletto grillino ha dichiarato: "Telefoni roventi, stanno provando a sondare tutti."

