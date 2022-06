M5S, Di Maio a un passo dall’addio: nuovo gruppo alla Camera, già 22 adesioni. Ecco gli uomini del ministro (Di martedì 21 giugno 2022) Inizia la diaspora grillina, con l’addio DI Luigi Di Maioal M5S ormai considerato a un passo, tanto da poter essere ufficializzato già nelle prossime ore. alla Camera, stando a fonti vicine al ministro degli Esteri, i deputati pronti a seguire l’ex capo politico sarebbero al momento 22, tra questi vengono annoverati l’ex sottosegretario Gianluca Vacca, Sergio Battelli, Alberto Manca, Caterina Licatini, Luigi Iovino, Vincenzo Caso, Davide Serritella, Daniele Del Grosso, Paola Deiana e Filippo Gallinella. Anche la deputata Elisabetta Barbuto starebbe accarezzando l’idea DI lasciare il Movimento per seguire DI Maio, che la scelse candidandola al collegio uninominale DI Crotone. Anche al Senato in molti potrebbero seguire il ministro degli Esteri. Tra gli eletti a Palazzo ... Leggi su ildenaro (Di martedì 21 giugno 2022) Inizia la diaspora grillina, con l’addio DI Luigi Dial M5S ormai considerato a un, tanto da poter essere ufficializzato già nelle prossime ore., stando a fonti vicine aldegli Esteri, i deputati pronti a seguire l’ex capo politico sarebbero al momento 22, tra questi vengono annoverati l’ex sottosegretario Gianluca Vacca, Sergio Battelli, Alberto Manca, Caterina Licatini, Luigi Iovino, Vincenzo Caso, Davide Serritella, Daniele Del Grosso, Paola Deiana e Filippo Gallinella. Anche la deputata Elisabetta Barbuto starebbe accarezzando l’idea DI lasciare il Movimento per seguire DI, che la scelse candidandola al collegio uninominale DI Crotone. Anche al Senato in molti potrebbero seguire ildegli Esteri. Tra gli eletti a Palazzo ...

