M5S | Casalino | ' effetto boomerang quando forza politica è avversata da tutti'

Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "C'è solo una cosa generale che posso dire dal punto di vista proprio di esperto della comunicazione: quando una forza politica viene così avversata da tutti i media, da tutti i partiti in maniera così esagerata e in maniera così falsa, secondo me, alla fine l'effetto è boomerang. Alla fine si trasforma in un vantaggio per quella forza politica perché c'è un attacco, un'aggressione verso il Movimento 5 Stelle che mi sembra un po' esagerata". Queste le parole di Rocco Casalino, capo comunicazione del Movimento 5 Stelle, rilasciate a 'Controcorrente', su Retequattro. A chi gli domanda se si riferisca a un'aggressione da parte di Di Maio, "no, non mi riferisco assolutamente a ...

