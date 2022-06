M5S: Calenda, 'si dissolve il nulla, oggi è una bella giornata, giriamo pagina' (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "Per chi non è mai sceso a patti con i 5S, non ci ha mai fatto un governo politico, rinunciando anche a cariche e ruoli, ha sempre messo in guardia il Paese sulla loro inconsistenza, oggi è una bella giornata. La dissoluzione del nulla. giriamo pagina". Lo scrive su Twitter il segretario di Azione, Carlo Calenda. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "Per chi non è mai sceso a patti con i 5S, non ci ha mai fatto un governo politico, rinunciando anche a cariche e ruoli, ha sempre messo in guardia il Paese sulla loro inconsistenza,è una. La dissoluzione del". Lo scrive su Twitter il segretario di Azione, Carlo

elio_vito : Renzi non si è dimesso, Calenda non si è dimesso, tutti i parlamentari di Italia Viva ed Azione sono stati eletti i… - ilfoglio_it : Il piano di Matteo Renzi è creare un terzo polo - progressista, riformista e anti populista - che comprenda Carlo C… - BufaloEma : @aciapparoni Con Meloni salvini conte di maio renzi NO, Si solo con Pd e forza italia.. qualcuno dica a Calenda che… - TV7Benevento : M5S: Calenda, 'si dissolve il nulla, oggi è una bella giornata, giriamo pagina' - - Compagno_Pert : Comunque mi stupisce che #DiMaio, dopo aver lasciato il M5S, non si sia unito a Calenda.