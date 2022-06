M5S: almeno 50 parlamentari con Di Maio. Il gruppo si chiamerà “Insieme per il futuro” A sostegno di Draghi (Di martedì 21 giugno 2022) Giuseppe Conte e gli intransigenti come Fico fanno andare alla deriva i gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle, ormai giunto alla scissione. I seguaci di Luigi Di Maio daranno vita a una forza politica che si potrebbe chiamare "Insieme per il futuro". Grossi problemi oper Giuseppe Conte che vedrà assottigliarsi parecchio il numero dei parlamentari grillini L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 21 giugno 2022) Giuseppe Conte e gli intransigenti come Fico fanno andare alla deriva i gruppidel Movimento 5 Stelle, ormai giunto alla scissione. I seguaci di Luigi Didaranno vita a una forza politica che si potrebbe chiamare "per il". Grossi problemi oper Giuseppe Conte che vedrà assottigliarsi parecchio il numero deigrillini L'articolo proviene da Firenze Post.

