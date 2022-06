M5S alla deriva, Di Maio sbatte la porta e se ne va | Pronto il nuovo gruppo – Il governo rischia? (Di martedì 21 giugno 2022) La svolta ha dell’incredibile, dato che si sta prefigurando uno scenario a dir poco impensabile fino a qualche mese fa. Le frizioni interne al Movimento 5 Stelle, in particolare tra il presidente dei pentastellati, Giuseppe Conte, e il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, si sono acuite moltissimo nel corso delle ultime settimane, provocando di fatto un’implosione all’interno del Movimento. La contesa è diventata tremendamente aspra dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina, in seguito all’invasione da parte dell’esercito russo. Da una parte Di Maio è fedelissimo all’alleanza atlantica ed è favorevole all’invio di armi a Kiev, mentre dall’altra Conte è fortemente contrario, ritenendo che questa scelta non faccia altro che restringere ulteriormente i canali che portano alla pace. Sta di fatto che le ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 21 giugno 2022) La svolta ha dell’incredibile, dato che si sta prefigurando uno scenario a dir poco impensabile fino a qualche mese fa. Le frizioni interne al Movimento 5 Stelle, in particolare tra il presidente dei pentastellati, Giuseppe Conte, e il Ministro degli Esteri, Luigi Di, si sono acuite moltissimo nel corso delle ultime settimane, provocando di fatto un’implosione all’interno del Movimento. La contesa è diventata tremendamente aspra dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina, in seguito all’invasione da parte dell’esercito russo. Da una parte Diè fedelissimo all’alleanza atlantica ed è favorevole all’invio di armi a Kiev, mentre dall’altra Conte è fortemente contrario, ritenendo che questa scelta non faccia altro che restringere ulteriormente i canali chenopace. Sta di fatto che le ...

