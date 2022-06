Luigi Lopez insignito del Premio Culturale Internazionale Cartagine per la Musica (Di martedì 21 giugno 2022) Luigi Lopez insignito in Campidoglio del “Premio Culturale Internazionale Cartagine” per la Musica Il M° Lopez, autore e compositore, vanta grandi successi sia in Italia che all’estero. Ha scritto indimenticabili successi per i più grandi interpreti della Musica leggera italiana. ROMA – Luigi Lopez è stato insignito del “Premio Culturale Internazionale Cartagine”, XX edizione – 2022. L’ Accademia Culturale Internazionale Cartagine 2.0 ha conferito al maestro il prestigioso riconoscimento per la sezione ‘Musica’ in virtù dei ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 21 giugno 2022)in Campidoglio del “” per laIl M°, autore e compositore, vanta grandi successi sia in Italia che all’estero. Ha scritto indimenticabili successi per i più grandi interpreti dellaleggera italiana. ROMA –è statodel “”, XX edizione – 2022. L’ Accademia2.0 ha conferito al maestro il prestigioso riconoscimento per la sezione ‘’ in virtù dei ...

Pubblicità

pine20156 : RT @yianniseinstein: Luigi Mussini ( 19 December 1813 - June 18, 1888) was an Italian painter.Leonardo da Cutro e Ruy Lopez giocano a scacc… - yianniseinstein : Luigi Mussini ( 19 December 1813 - June 18, 1888) was an Italian painter.Leonardo da Cutro e Ruy Lopez giocano a sc… -