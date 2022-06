Luigi Di Maio ha lasciato il M5S e ha fondato il gruppo parlamentare Insieme per il futuro (Di martedì 21 giugno 2022) Scissione doveva essere e scissione è stata: . Lo ha annunciato lo stesso ministro degli Esteri in una conferenza stampa annunciata per le 21.15 e partita con un quarto d’ora accademico di ritardo, nella quale ha dapprima applaudito la risoluzione con cui il governo ha confermato il sostegno a Kiev e l’invio delle armi all’Ucraina. Di Maio ha poi ribadito la sua posizione netta e ferma a sostegno del fronte euro-atlantista e del “paese invaso” e contro il paese invasore. “Non possiamo dalla parte sbagliata della Storia” ha ripetuto più volte, ricordando come “la pandemia prima e la guerra poi hanno richiamato a un atto di responsabilità”. E da qui Di Maio è arrivato al cuore della conferenza stampa: l’addio, ormai annunciato, al Movimento 5 Stelle, a cui porterà via una cinquantina di parlamentari, stando alle ultime indiscrezioni, con cui fonderà un ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Scissione doveva essere e scissione è stata: . Lo ha annunciato lo stesso ministro degli Esteri in una conferenza stampa annunciata per le 21.15 e partita con un quarto d’ora accademico di ritardo, nella quale ha dapprima applaudito la risoluzione con cui il governo ha confermato il sostegno a Kiev e l’invio delle armi all’Ucraina. Diha poi ribadito la sua posizione netta e ferma a sostegno del fronte euro-atlantista e del “paese invaso” e contro il paese invasore. “Non possiamo dalla parte sbagliata della Storia” ha ripetuto più volte, ricordando come “la pandemia prima e la guerra poi hanno richiamato a un atto di responsabilità”. E da qui Diè arrivato al cuore della conferenza stampa: l’addio, ormai annunciato, al Movimento 5 Stelle, a cui porterà via una cinquantina di parlamentari, stando alle ultime indiscrezioni, con cui fonderà un ...

