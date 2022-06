Lory Del Santo perdona il fidanzato Marco e Nicola Savino la prende in giro (Di martedì 21 giugno 2022) Lory Del Santo avrebbe perdonato il fidanzato Marco Cucolo dopo le scuse arrivate in studio. Nicola Savino avrebbe punzecchiato la coppia dicendo “Sembra The Lady”. Lory Del Santo è stata certamente una delle protagoniste indiscusse di questa ultima edizione dell’Isola dei famosi 2022. La showgirl è stata eliminata qualche settimana fa e pare che abbia continuato ad essere protagonista del reality anche una volta fuori. Qualche giorno fa aveva anche fatto intendere di avere essere in crisi con il suo fidanzato Marco Cucolo con il quale tra l’altro ha preso parte alla stessa edizione dell’Isola dei famosi. La showgirl pare si fosse lamentata del comportamento tenuto da Marco durante ... Leggi su baritalianews (Di martedì 21 giugno 2022)Delavrebbeto ilCucolo dopo le scuse arrivate in studio.avrebbe punzecchiato la coppia dicendo “Sembra The Lady”.Delè stata certamente una delle protagoniste indiscusse di questa ultima edizione dell’Isola dei famosi 2022. La showgirl è stata eliminata qualche settimana fa e pare che abbia continuato ad essere protagonista del reality anche una volta fuori. Qualche giorno fa aveva anche fatto intendere di avere essere in crisi con il suoCucolo con il quale tra l’altro ha preso parte alla stessa edizione dell’Isola dei famosi. La showgirl pare si fosse lamentata del comportamento tenuto dadurante ...

