Lory Del Santo e Marco Cucolo sono tornati insieme? L'incontro e la dichiarazione in tv (Di martedì 21 giugno 2022) Lory Del Santo aveva annunciato L'incontro con Marco Cucolo nel corso della semifinale dell'Isola dei Famosi 2022, in studio, dopo il ritorno del naufrago in Italia. La regista prima di decidere della loro storia, aveva detto di aspettarsi delle scuse dal compagno, dopo essersi presa una sorta di pausa. Ma dunque, i due sono tornati... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

