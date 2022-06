Lo sport azzurro conquista il mondo: le medaglie d’Oro dal nuoto alla scherma (Di martedì 21 giugno 2022) Una giornata ricca di soddisfazione per il Team Italia che ha scritto una pagina importante nel racconto dello sport mondiale. Dallo storico oro con record di Thomas Ceccon alla sorprendente Benedetta Pilato, l’Italia trionfa in un lunedì 20 giugno da incorniciare portando a casa ben quattro medaglie d’Oro. Come la scorsa estate ricca di enormi soddisfazioni – anche olimpiche – per lo sport lunedì 20 giugno 2022, sarà ricordato per anni, dal nuoto alla scherma. L’Italia ha saputo portare a casa ben quattro medaglie d’Oro, grazie ai nostri portacolori. I più importanti traguardi arrivano dai Mondiali di nuoto di Budapest. Qui, infatti, hanno trionfato Thomas Ceccon, Benedetta Pilato, ma anche Giorgio ... Leggi su velvetmag (Di martedì 21 giugno 2022) Una giornata ricca di soddisfazione per il Team Italia che ha scritto una pagina importante nel racconto dellomondiale. Dallo storico oro con record di Thomas Cecconsorprendente Benedetta Pilato, l’Italia trionfa in un lunedì 20 giugno da incorniciare portando a casa ben quattro. Come la scorsa estate ricca di enormi soddisfazioni – anche olimpiche – per lolunedì 20 giugno 2022, sarà ricordato per anni, dal. L’Italia ha saputo portare a casa ben quattro, grazie ai nostri portacolori. I più importanti traguardi arrivano dai Mondiali didi Budapest. Qui, infatti, hanno trionfato Thomas Ceccon, Benedetta Pilato, ma anche Giorgio ...

