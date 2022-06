«Lo sguardo della tigre» negli occhi della mostra del cinema di Taranto

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 21 giugno 2022) Storie di donne, testimonianze di vita di registe e attrici con film che da Afghanistan, Iran, Palestina e Marocco si danno appuntamento a. Proiezioni di lungometraggi e documentari, talk show, convegni, ma anche degustazione di piatti con sapori orientali che arrivano fino alle sponde del mar Piccolo. Tutto pronto per la nuova edizionedeldidal tema «Lo– By the women of Islam». La kermesse si terrà dal 23 al 26 giugno nell’Oasi dei Battendieri sul Mar Piccolo di. Direzione artistica del regista e autore Mimmo Mongelli, curatore di edizione l’attore palestinese Balsam Asfur. In questa edizione spicca il forte significato etico, ...