“Lo hanno costretto”. Edoardo Tavassi, parla la madre: la verità sull’addio all’Isola dei Famosi (Di martedì 21 giugno 2022) La mamma di Edoardo e il dubbio sull’addio all’Isola dei Famosi. Durante la puntata serale in onda lunedì 20 giugno il naufrago ha dovuto lasciare il reality show condotto da Ilary Blasi e con opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Il motivo ormai è noto a tutti: il fratello di Guendalina Tavassi si è fatto male durante una prova. Mentre cercava di dare alcune dritte a una Carmen Di Pietro in difficoltà, Edoardo Tavassi ha messo male la gamba riportando una distorsione al ginocchio. Una volta tornato in riva e mangiata la ricompensa della prova inviata dallo spirito guida dell’isola, Edoardo Tavassi ha cercato di resistere al dolore ma a un certo punto ha dovuto richiedere l’intervento dei medici ed è stato traportato in ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 giugno 2022) La mamma die il dubbiodei. Durante la puntata serale in onda lunedì 20 giugno il naufrago ha dovuto lasciare il reality show condotto da Ilary Blasi e con opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Il motivo ormai è noto a tutti: il fratello di Guendalinasi è fatto male durante una prova. Mentre cercava di dare alcune dritte a una Carmen Di Pietro in difficoltà,ha messo male la gamba riportando una distorsione al ginocchio. Una volta tornato in riva e mangiata la ricompensa della prova inviata dallo spirito guida dell’isola,ha cercato di resistere al dolore ma a un certo punto ha dovuto richiedere l’intervento dei medici ed è stato traportato in ...

