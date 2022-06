LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: l’Italia punta al bersaglio grosso nel fioretto maschile a squadre, occhio anche alle spadiste (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE degli Europei di Scherma 2022. Si alza il sipario sulla penultima giornata di gare in quel di Antalya (Turchia), sede della rassegna continentale: tocca a spadiste e fiorettisti scendere in pedana per giocarsi l’oro nelle prove a squadre. La formazione maschile ha occupato tutti e tre i gradini del podio nell’evento individuale, motivo per cui non centrare il bersaglio grosso sarebbe una delusione cocente. Al posto di Giorgio Avola, bronzo lo scorso sabato, verrà schierato Guillaume Bianchi al fianco di Daniele Garozzo, Tommaso Marini e Alessio Foconi. Contingente femminile ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alladeglidi. Si alza il sipario sulla penultima giornata di gare in quel di Antalya (Turchia), sede della rassegna continentale: tocca ae fiorettisti scendere in pedana per giocarsi l’oro nelle prove a. La formazioneha occupato tutti e tre i gradini del podio nell’evento individuale, motivo per cui non centrare ilsarebbe una delusione cocente. Al posto di Giorgio Avola, bronzo lo scorso sabato, verrà schierato Guillaume Bianchi al fianco di Daniele Garozzo, Tommaso Marini e Alessio Foconi. Contingente femminile ...

