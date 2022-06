LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: Italia già ai quarti nel fioretto maschile, a breve tocca alle spadiste (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.31 Sfida condotta in scioltezza degli azzurri, mai in difficoltà contro i modesti padroni di casa. Il quartetto affronterà la vincente tra Olanda e Gran Bretagna: al momento conducono i sudditi di Sua Maestà per 25-17. 45-14, Cala il sipario! L’Italia accede ai quarti degli Europei di fioretto a squadre maschile! 44-11, MATCH-POINT! 42-11, Bel punto turco! 42-10, Trattasi di una pura formalità. 41-9, Martini deve solo chiudere i giochi contro Minuto. 40-9, Ancora Italia! I quarti sono a un passo. 39-9, Parziale di 17-0 per gli azzurri! 37-9, Punto Foconi. 35-9, In archivio un’altra ripresa. Ora Foconi sfida Eyupoglu. 34-9, Affondo azzurro! 33-9, Bianchi va a bersaglio di nuovo. 31-9, Turchi ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.31 Sfida condotta in scioltezza degli azzurri, mai in difficoltà contro i modesti padroni di casa. Il quartetto affronterà la vincente tra Olanda e Gran Bretagna: al momento conducono i sudditi di Sua Maestà per 25-17. 45-14, Cala il sipario! L’accede aideglidia squadre! 44-11, MATCH-POINT! 42-11, Bel punto turco! 42-10, Trattasi di una pura formalità. 41-9, Martini deve solo chiudere i giochi contro Minuto. 40-9, Ancora! Isono a un passo. 39-9, Parziale di 17-0 per gli azzurri! 37-9, Punto Foconi. 35-9, In archivio un’altra ripresa. Ora Foconi sfida Eyupoglu. 34-9, Affondo azzurro! 33-9, Bianchi va a bersaglio di nuovo. 31-9, Turchi ...

