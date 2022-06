LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: DIRETTA: doppio finale per l’oro Italia-Francia! Dalle 15.00 in palio le medaglie! (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.46: Appuntamento alle ore 15.00 per con le finali. 12.45: Sarà una doppia Italia-Francia. Anche nel fioretto femminile sarà scontro con i transalpini, che hanno battuto la Polonia per 42-36. 12.40: Sarà la Francia a sfidare l’Italia nella finale della spada femminile. Le transalpine hanno vinto per 45-36 contro l’Ucraina. 12.35: Si prospetta una doppia finale contro la Francia, ma le semifinali non sono ancora terminate. 12.34: Anche le spadiste raggiungono la finale. Giornata eccezionale per l’Italia. 45-32 Italia IN finale! 44-32 Ancora una stoccata. 43-32 Ancora due stoccate. 42-31 Fiamingo si avvicina alla vittoria. 40-30 Santuccio spinge ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.46: Appuntamento alle ore 15.00 per con le finali. 12.45: Sarà una doppia-Francia. Anche nel fioretto femminile sarà scontro con i transalpini, che hanno battuto la Polonia per 42-36. 12.40: Sarà la Francia a sfidare l’nelladella spada femminile. Le transalpine hanno vinto per 45-36 contro l’Ucraina. 12.35: Si prospetta una doppiacontro la Francia, ma le semifinali non sono ancora terminate. 12.34: Anche le spadiste raggiungono la. Giornata eccezionale per l’. 45-32IN! 44-32 Ancora una stoccata. 43-32 Ancora due stoccate. 42-31 Fiamingo si avvicina alla vittoria. 40-30 Santuccio spinge ...

