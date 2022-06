LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Scalia, Miressi e Zazzeri in semifinale! (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLANuoto) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEI Mondiali DI Nuoto 10.12: Queste le semifinaliste dei 200 farfalla donne: McIntosh, Flickinger, Hayashi, Dekkers, Smith, Zhang, Kapas, Bath, Mata Cocco, Stephens, Connor, Pudar, Zhu, Hosszu, Polonsky, Mizuguchi 10.11: La giapponese Hayashi vince la terza e ultima batteria con 2’08?63 davanti a Zhang con 2’09?21 10.07: La australiana Dekers vince la seconda batteria dei 200 farfalla con 2’08?98 davanti alla statunitense Smith con 2’09?02, terza la ungherese Kapas con 2’09?24 10.04: La canadese McIntosh con 2’07?26 vince la prima batteria dei 200 farfalla dove non ci sono azzurre al via 9.59: Questi i ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI(COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLA) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEIDI10.12: Queste le semifinaliste dei 200 farfalla donne: McIntosh, Flickinger, Hayashi, Dekkers, Smith, Zhang, Kapas, Bath, Mata Cocco, Stephens, Connor, Pudar, Zhu, Hosszu, Polonsky, Mizuguchi 10.11: La giapponese Hayashi vince la terza e ultima batteria con 2’08?63 davanti a Zhang con 2’09?21 10.07: La australiana Dekers vince la seconda batteria dei 200 farfalla con 2’08?98 davanti alla statunitense Smith con 2’09?02, terza la ungherese Kapas con 2’09?24 10.04: La canadese McIntosh con 2’07?26 vince la prima batteria dei 200 farfalla dove non ci sono azzurre al via 9.59: Questi i ...

