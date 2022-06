LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: ora la Cina, subito dopo l’Italia (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.36 E adesso è il momento della Cina, la grande favorita di quest’oggi. 16.34 C’è la prima variazione in classifica. Le nordamericane peggiorano il loro risultato di due giorni fa in 84.4817, e sono dietro Israele. 16.30 Sul bordo pisCina c’è il Canada, settimo domenica in 84.7752. Selezione che ha deluso un minimo due giorni fa, su una musica viCina al sound rap. 16.29 Il Brasile si migliora, ma non abbastanza per schiodarsi dall’ultimo posto della finale: 79.2419 per loro. 16.24 È ora il momento del Brasile, dodicesimo in 78.4964. Routine incentrata sui lupi. 16.23 Le ragazze elvetiche confermano il loro piazzamento alle spalle della Gran Bretagna, terzo posto provvisorio in 81.5920. dopo le prime quattro esibizioni, il miglioramento più ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.36 E adesso è il momento della, la grande favorita di quest’oggi. 16.34 C’è la prima variazione in classifica. Le nordamericane peggiorano il loro risultato di due giorni fa in 84.4817, e sono dietro Israele. 16.30 Sul bordo pisc’è il Canada, settimo domenica in 84.7752. Selezione che ha deluso un minimo due giorni fa, su una musica vial sound rap. 16.29 Il Brasile si migliora, ma non abbastanza per schiodarsi dall’ultimo posto della finale: 79.2419 per loro. 16.24 È ora il momento del Brasile, dodicesimo in 78.4964. Routine incentrata sui lupi. 16.23 Le ragazze elvetiche confermano il loro piazzamento alle spalle della Gran Bretagna, terzo posto provvisorio in 81.5920.le prime quattro esibizioni, il miglioramento più ...

