LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: le ucraine Aleksiiva volano in testa nel duo libero, Cerruti e Ferro terze (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.08 È il turno delle statunitensi Megumi Field e Natalia Vega. 13.07 Ultima posto per Blake e Culic (65.2000 punti). 13.02 Tocca alle maltesi Thea Blake e Ana Culic. 13.00 Salazar Salazar e Tromp conquistano 67.6667 punti e vanno in venticinquesima posizione. 12.56 Tocca alle ragazze di Aruba, la quindicenne Mariajose Salazar Salazar e Melanie Tromp. 12.55 Venticinquesime e ultime Maroto e Zuniga con 66.4000 punti. 12.51 È il momento delle costaricensi Andrea Maroto e Raquel Zuniga. 12.50 Huljev e Silobodec chiudono con 74.1000 e si inseriscono in 18ma piazza. 12.45 Spazio ora alle croate Antonija Huljev e Klara Silobodec. 12.44 Telci e Ungor ottengono 70.2333 punti. 21ma posizione per loro. 12.39 Tocca alle turche Selin Tulci ed Ece Ungor. 12.38 Ottave Blecher e Bobritsky con 85.6000 (25.8000, 34.4000, ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.08 È il turno delle statunitensi Megumi Field e Natalia Vega. 13.07 Ultima posto per Blake e Culic (65.2000 punti). 13.02 Tocca alle maltesi Thea Blake e Ana Culic. 13.00 Salazar Salazar e Tromp conquistano 67.6667 punti e vanno in venticinquesima posizione. 12.56 Tocca alle ragazze di Aruba, la quindicenne Mariajose Salazar Salazar e Melanie Tromp. 12.55 Venticinquesime e ultime Maroto e Zuniga con 66.4000 punti. 12.51 È il momento delle costaricensi Andrea Maroto e Raquel Zuniga. 12.50 Huljev e Silobodec chiudono con 74.1000 e si inseriscono in 18ma piazza. 12.45 Spazio ora alle croate Antonija Huljev e Klara Silobodec. 12.44 Telci e Ungor ottengono 70.2333 punti. 21ma posizione per loro. 12.39 Tocca alle turche Selin Tulci ed Ece Ungor. 12.38 Ottave Blecher e Bobritsky con 85.6000 (25.8000, 34.4000, ...

