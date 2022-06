LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: le gemelle Alexandri passano in testa, Cerruti e Ferro seconde (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.11 Spazio ora alle svedesi Anna Hogdal e Clara Ternstrom. 12.10 Shortman e Thorpe si inseriscono in settima posizione con 84.9000 punti (25.3000, 34.0000, 25.6000). 12.06 Tocca alle britanniche Kate Shortman e Isabelle Thorpe. 12.05 Addirittura 92.0667 punti per le gemelle Alexandri! 27.6000 di esecuzione, 37.0667 di impressione artistica e 27.4000 di difficoltà, questi i punteggi nello specifico. Le austriache fanno meglio dell’Italia di un punto e mezzo e passano in testa. 12.00 SI RICOMINCIA! E c’è subito un duo davvero interessante, ossia quello austriaco composto dalle gemelle Anna-Maria Alexandri e Eirini Alexandri. 11.58 In questa seconda parte scenderanno in acqua altre 18 ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.11 Spazio ora alle svedesi Anna Hogdal e Clara Ternstrom. 12.10 Shortman e Thorpe si inseriscono in settima posizione con 84.9000 punti (25.3000, 34.0000, 25.6000). 12.06 Tocca alle britanniche Kate Shortman e Isabelle Thorpe. 12.05 Addirittura 92.0667 punti per le! 27.6000 di esecuzione, 37.0667 di impressione artistica e 27.4000 di difficoltà, questi i punteggi nello specifico. Le austriache fanno meglio dell’Italia di un punto e mezzo ein. 12.00 SI RICOMINCIA! E c’è subito un duo davvero interessante, ossia quello austriaco composto dalleAnna-Mariae Eirini. 11.58 In questa seconda parte scenderanno in acqua altre 18 ...

