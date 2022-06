LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: le austriache Alexandri passano in testa nel duo libero, Cerruti e Ferro seconde (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.39 Tocca alle turche Selin Tulci ed Ece Ungor. 12.38 Ottave Blecher e Bobritsky con 85.6000 (25.8000, 34.4000, 25.4000). 12.34 Vanno ora in scena le israeliane Eden Blecher e Shelly Bobritsky. 12.33 Le gemelle Aleksiiva volano in testa! 94.0000 il punteggio delle ucraine (28.3000 di esecuzione, 37.6000 di impressione artistica e 28.1000 di difficoltà). 12.32 Routine strepitosa delle ucraine! Attendiamo il punteggio. 12.28 E adesso attenzione alle gemelle ucraine Maryna Aleksiiva e Vladyslava Aleksiiva, già argento nel duo tecnico di domenica. 12.27 Bojer e Zimmer totalizzano 82.8000 punti (24.7000, 33.2000, 24.9000), ottava posizione per loro. 12.23 È il momento delle tedesche Marlene Bojer e Michelle Zimmer. 12.22 Ricordiamo che soltanto le prime dodici coppie di questo preliminare ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.39 Tocca alle turche Selin Tulci ed Ece Ungor. 12.38 Ottave Blecher e Bobritsky con 85.6000 (25.8000, 34.4000, 25.4000). 12.34 Vanno ora in scena le israeliane Eden Blecher e Shelly Bobritsky. 12.33 Le gemelle Aleksiiva volano in! 94.0000 il punteggio delle ucraine (28.3000 di esecuzione, 37.6000 di impressione artistica e 28.1000 di difficoltà). 12.32 Routine strepitosa delle ucraine! Attendiamo il punteggio. 12.28 E adesso attenzione alle gemelle ucraine Maryna Aleksiiva e Vladyslava Aleksiiva, già argento nel duo tecnico di domenica. 12.27 Bojer e Zimmer totalizzano 82.8000 punti (24.7000, 33.2000, 24.9000), ottava posizione per loro. 12.23 È il momento delle tedesche Marlene Bojer e Michelle Zimmer. 12.22 Ricordiamo che soltanto le prime dodici coppie di questo preliminare ...

