LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: inizia la gara, Italia in acqua per ottava (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.19 Tocca adesso alla Svizzera, decima nella qualificazione. Squadra molto giovane, con cinque juniores, e la loro routine rispecchia proprio il tema della giovinezza. 16.18 Non c'è il sorpasso da parte delle britanniche sulle israeliane, le ragazze battenti bandiera Union Jack sono seconde in 82.5264. 16.13 Gran Bretagna a bordo piscina, nono posto per loro due giorni fa in 82.1773. Era dal 2013 che non disputavano un Mondiale di Nuoto artistico di squadra. 16.12 Israele conferma praticamente il punteggio di domenica, in 84.5315. Primo posto virtuale per loro. 16.07 Ora è il momento di Israele, ottava domenica in 84.3848. 16.06 81.2713 il punteggio del Kazakistan, miglioramento di quasi un punto rispetto a domenica. Difficile possa bastare per un avanzamento ...

