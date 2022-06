LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: il Giappone passa l’Italia, ora terza (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.09 BRONZOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! UN GRANDISSIMO BRONZO PER l’Italia!!!! L’UNDICESIMO NELLA STORIA DEL Nuoto artistico, LA FRANCIA È QUARTA IN 88.3558! 17.03 Si migliora anche il Giappone, in 92.2261, che sale al secondo posto avanti all’Italia. Ora tocca alla Francia, ultima routine in gara. 17.02 Nessun errore visibile per il Giappone, che dovrebbe confermare il secondo posto. l’Italia comunque se la gioca. 16.59 Ora tocca al Giappone, secondo in classifica domenica. Routine a tema vampiri per loro. 16.58 Stati Uniti che vanno al quarto posto provvisorio in 86.9907, ma con Giappone e Francia ‘in pedana’ sono destinate al sesto ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.09 BRONZOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! UN GRANDISSIMO BRONZO PER!!!! L’UNDICESIMO NELLA STORIA DEL, LA FRANCIA È QUARTA IN 88.3558! 17.03 Si migliora anche il, in 92.2261, che sale al secondo posto avanti al. Ora tocca alla Francia, ultima routine in gara. 17.02 Nessun errore visibile per il, che dovrebbe confermare il secondo posto.comunque se la gioca. 16.59 Ora tocca al, secondo in classifica domenica. Routine a tema vampiri per loro. 16.58 Stati Uniti che vanno al quarto posto provvisorio in 86.9907, ma cone Francia ‘in pedana’ sono destinate al sesto ...

