LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: Cerruti e Ferro quarte nel preliminare del duo libero, alle 16:00 la finale a squadre (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.50 La nostra DIRETTA LIVE sul preliminare del duo libero termina qui. Il prossimo appuntamento è per le 16:00 con la finale a squadre (prova tecnica). Grazie a tutti per averci seguito fino a qui, a dopo! 13.47 L’appuntamento con la finale è per giovedì alle 16:00. Per l’Italia non sarà per niente facile andare a medaglia, ma bisognerà assolutamente provarci fino alla fine. 13.45 QUESTA DUNQUE LA TOP 5 finale DEL TURNO DI QUALIFICAZIONE 1. Liuyi Wang e Qianyi Wang (CHN) 94.5667 punti (28.5000, 37.8667, 28.2000)2. Maryna Aleksiiva e Vladyslava Aleksiiva (UKR) 94.0000 punti (28.3000, 37.6000, 28.1000) 3. Anna-Maria Alexandri e Eirini Alexandri (AUT) 92.0667 ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.50 La nostrasuldel duotermina qui. Il prossimo appuntamento è per le 16:00 con la(prova tecnica). Grazie a tutti per averci seguito fino a qui, a dopo! 13.47 L’appuntamento con laè per giovedì16:00. Per l’Italia non sarà per niente facile andare a medaglia, ma bisognerà assolutamente provarci fino alla fine. 13.45 QUESTA DUNQUE LA TOP 5DEL TURNO DI QUALIFICAZIONE 1. Liuyi Wang e Qianyi Wang (CHN) 94.5667 punti (28.5000, 37.8667, 28.2000)2. Maryna Aleksiiva e Vladyslava Aleksiiva (UKR) 94.0000 punti (28.3000, 37.6000, 28.1000) 3. Anna-Maria Alexandri e Eirini Alexandri (AUT) 92.0667 ...

Pubblicità

RSIsport : ????????? Oggi in diretta alla RSI ????????? 15h40 Ciclismo: Tour de Suisse femminile Coira-Lantsch/Lenz, quarta tappa… - infoitsport : LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: le austriache Alexandri passano in testa nel duo libero, Cerruti e… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Mondiali 2022 in DIRETTA: Cerruti e Ferro prime dopo 15 coppie nel preliminare del duo tecnico… - infoitsport : LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: risultati batterie. Dalle 18.00 Paltrinieri e Martinenghi per le medaglie - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali 2022 in DIRETTA: risultati batterie. Dalle 18.00 Paltrinieri e Martinenghi per le medaglie -… -