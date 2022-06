LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: Cerruti e Ferro prime nel preliminare del duo tecnico dopo nove coppie (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.24 Si chiude qui la prima parte di qualifica. 10.21 Tredicesime Kurosawa e Poulis con 70.8667. 10.17 Spazio adesso alle australiane Pam Kurosawa e Zoe Poulis. 10.16 Malkogeorgou e Platanioti conquistano 89.3667 punti (26.7000, 35.8667, 26.8000) e si inseriscono in terza posizione. Italia ancora prima! 10.12 È il momento delle greche Sofia Evangelia Malkogeorgou ed Evangelia Platanioti. Attenzione a questa coppia. 10.10 Hur e Lee chiudono con 80.9000 (24.5000, 32.4000, 24.0000), quinto miglior punteggio. 10.06 Vanno ora in scena le coreane Yoonseo Hur e Riyoung Lee. 10.05 Dodicesime e dunque ultime Alpajon Reyes e Urbina Bernal con 68.5333 punti. 10.01 È il turno delle cubane Gabriela Alpajon Reyes e Stephany Urbina Bernal. 10.00 Decime Ceballos Correa e Roa Bernal con 75.5333. 09.56 Tocca alle colombiane ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.24 Si chiude qui la prima parte di qualifica. 10.21 Tredicesime Kurosawa e Poulis con 70.8667. 10.17 Spazio adesso alle australiane Pam Kurosawa e Zoe Poulis. 10.16 Malkogeorgou e Platanioti conquistano 89.3667 punti (26.7000, 35.8667, 26.8000) e si inseriscono in terza posizione. Italia ancora prima! 10.12 È il momento delle greche Sofia Evangelia Malkogeorgou ed Evangelia Platanioti. Attenzione a questa coppia. 10.10 Hur e Lee chiudono con 80.9000 (24.5000, 32.4000, 24.0000), quinto miglior punteggio. 10.06 Vanno ora in scena le coreane Yoonseo Hur e Riyoung Lee. 10.05 Dodicesime e dunque ultime Alpajon Reyes e Urbina Bernal con 68.5333 punti. 10.01 È il turno delle cubane Gabriela Alpajon Reyes e Stephany Urbina Bernal. 10.00 Decime Ceballos Correa e Roa Bernal con 75.5333. 09.56 Tocca alle colombiane ...

