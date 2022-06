LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: Cerruti e Ferro prime dopo 15 coppie nel preliminare del duo tecnico, ora le altre (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.58 In questa seconda parte scenderanno in acqua altre 18 coppie. 11.56 QUESTA LA TOP FIVE PROVVISORIA dopo LE prime 15 coppie 1. Linda Cerruti e Costanza Ferro (ITA) 90.5333 punti (27.2000, 36.1333, 27.2000) 2. Alisa Ozhogina Ozhogin e Iris Tio Casas (ESP) 89.9667 punti (27.1000, 36.2667, 26.6000) 3. Sofia Evangelia Malkogeorgou ed Evangelia Platanioti (GRE) 89.3667 punti (26.7000, 35.8667, 26.8000) 4. Diosdado Garcia e Jimenez Garcia (MEX) 87.5333 punti (26.4000, 34.9333, 26.2000) 5. Bregje De Brouwer e Marloes Steenbeek (NED) 86.9000 punti (25.9000, 34.8000, 26.1000) 11.53 Si riprenderà tra pochi minuti con il turno preliminare del duo libero. Ricordiamo che l’Italia è ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.58 In questa seconda parte scenderanno in acqua18. 11.56 QUESTA LA TOP FIVE PROVVISORIALE151. Lindae Costanza(ITA) 90.5333 punti (27.2000, 36.1333, 27.2000) 2. Alisa Ozhogina Ozhogin e Iris Tio Casas (ESP) 89.9667 punti (27.1000, 36.2667, 26.6000) 3. Sofia Evangelia Malkogeorgou ed Evangelia Platanioti (GRE) 89.3667 punti (26.7000, 35.8667, 26.8000) 4. Diosdado Garcia e Jimenez Garcia (MEX) 87.5333 punti (26.4000, 34.9333, 26.2000) 5. Bregje De Brouwer e Marloes Steenbeek (NED) 86.9000 punti (25.9000, 34.8000, 26.1000) 11.53 Si riprenderà tra pochi minuti con il turnodel duo libero. Ricordiamo che l’Italia è ...

