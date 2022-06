LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: bella prova di Cerruti e Ferro nel preliminare del duo libero (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.49 Quinte Miccuci e Veloso con 78.8667 punti (23.9000, 31.4667, 23.5000). 09.44 È il momento delle brasiliane Laura Miccuci e Anna Giulia Veloso. 09.43 Ozhogina Ozhogin e Tio Casas sono dietro alle azzurre! 89.9667 il loro punteggio con 27.1000 nell’esecuzione, 36.2667 nell’impressione artistica e 26.6000 nella difficoltà. 09.39 Attenzione adesso alle spagnole Alisa Ozhogina Ozhogin e Iris Tio Casas. Questa coppia ha le qualità per impensierire l’Italia. 09.38 Quarte Kluskova e Mrazkova con 77.0667 punti (23.2000, 30.6667, 23.2000). 09.33 Tocca alle ceche Karolina Kluskova e Aneta Mrazkova. 09.32 Dzipkovic e Kontic si inseriscono al quarto posto con 76.5667 (23.1000, 30.6667, 22.8000). 09.28 Ora vanno in scena le serbe Sofija Dzipkovic e Jelena Kontic. 09.27 Abdelbary e Hiekal ottengono 76.1333 punti ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.49 Quinte Miccuci e Veloso con 78.8667 punti (23.9000, 31.4667, 23.5000). 09.44 È il momento delle brasiliane Laura Miccuci e Anna Giulia Veloso. 09.43 Ozhogina Ozhogin e Tio Casas sono dietro alle azzurre! 89.9667 il loro punteggio con 27.1000 nell’esecuzione, 36.2667 nell’impressione artistica e 26.6000 nella difficoltà. 09.39 Attenzione adesso alle spagnole Alisa Ozhogina Ozhogin e Iris Tio Casas. Questa coppia ha le qualità per impensierire l’Italia. 09.38 Quarte Kluskova e Mrazkova con 77.0667 punti (23.2000, 30.6667, 23.2000). 09.33 Tocca alle ceche Karolina Kluskova e Aneta Mrazkova. 09.32 Dzipkovic e Kontic si inseriscono al quarto posto con 76.5667 (23.1000, 30.6667, 22.8000). 09.28 Ora vanno in scena le serbe Sofija Dzipkovic e Jelena Kontic. 09.27 Abdelbary e Hiekal ottengono 76.1333 punti ...

